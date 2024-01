Serie C, il Taranto cede Cianci al Catania

- Il Taranto ha ceduto l’ attaccante Pietro Cianci a titolo definitivo al Catania nel girone C di Serie C. Il calciatore ha firmato con i siciliani fino al 30 giugno 2026. Cianci ha giocato 18 partite con i pugliesi nel girone di andata del girone C di serie C, realizzando 4 reti. Nella sua carriera ha giocato nel Varese, nella Pro Vercelli, nell’ Andria, nella Reggiana, nel Siena, nel Teramo, nel Carpi, nel Potenza, nel Bari e nel Catanzaro. Il Taranto lo aveva acquistato dalla squadra calabrese a luglio 2023.