Il Lecce Primavera perde 2-1 con la Roma al Tre Fontane

Il Lecce Primavera è al penultimo posto in classifica con 14 punti insieme alla Fiorentina e al Monza. Nella diciassettesima giornata i salentini giocheranno sabato 13 gennaio alle 11 con il Genoa a San Pietro in Lama. I liguri perdono 0-2 in casa con l’ Atalanta e sono undicesimi con 21 punti insieme alla Juventus.

Nel secondo tempo al 15’ la squadra della capitale raddoppia per merito di Giulio Misitano di testa su cross di Mattia Mannini, al 90’ i salentini accorciano le distanze con il rumeno Rares Burnete su rigore concesso per un fallo di Misitano sull’ altro rumeno Catalin Vulturar e al 96’ l’ australiano Sebastian Esposito dei giallorossi pugliesi sfiora il pareggio.