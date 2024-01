Serie C, Tommaso Coletti nuovo allenatore in seconda del Foggia





Nella sua carriera, di vice allenatore, Coletti è stato collaboratore di Carmine Gautieri nella Triestina in Serie C ed ha fatto parte dello staff tecnico del Vastogirardi e della Luparense in Serie D. Il Foggia è al dodicesimo posto in classifica con 25 punti insieme al Catania e al Giugliano e giocherà venerdì 12 gennaio alle 20,45 con il Giugliano al “De Cristofaro” nella ventunesima giornata, la seconda di ritorno,

- Tommaso Coletti 39 anni è il nuovo allenatore in seconda del Foggia nel girone C di Serie C. Sostituirà il vice Giuseppe Antognozzi, il cui contratto è stato rescisso anche se scadeva il 30 giugno 2024. Coletti sarà il vice di Massimiliano Olivieri e Antonio Junior Vacca, i due allenatori della squadra dauna. Coletti ritorna al Foggia, dove ha giocato dal 2015 al 2017 in Serie C e dal 2017 al 2018 in Serie B.