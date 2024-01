Serie C: la Virtus Francavilla Fontana pareggia 1-1 con il Crotone allo Scida

Quarto pareggio interno dei calabresi, terzi con 39 punti. Nella ventitreesima giornata, la quarta di ritorno la Virtus Francavilla Fontana giocherà venerdì 26 gennaio alle 20,45 con il Foggia alla “Nuova Arredo Arena”. I biancazzurri dovranno vincere per fare un passo avanti importante verso la salvezza. I dauni cercheranno un risultato positivo per avvicinarsi alla zona play off.

Quarto pareggio esterno della Virtus Francavilla Fontana, che impatta 1-1 con il Crotone allo “Scida” nella ventiduesima giornata, la terza di ritorno del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 7’ i pugliesi passano in vantaggio con Ingrosso e nel secondo tempo al 24’ i calabresi pareggiano per merito di Tribuzzi. Quinto pareggio in questo torneo per la Virtus Francavilla Fontana, che è al terzultimo posto in classifica con 18 punti.