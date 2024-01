'La Befana vien... da Polignano': domani acrobazie, streetband, spettacoli e mercatini

POLIGNANO A MARE - Il giorno dell’Epifania si festeggia a Polignano a mare. Domani, sabato 6 gennaio, musica e spettacoli animeranno le strade della città con gli eventi del “Natale a Polignano. C’era una volta il Natale”.Alle 10 a Cala Ponte la Befana farà il suo ingresso in città dal mare, nello straordinario scenario delle spiagge polignanesi. Dalle 11 alle 19 in piazza San Benedetto, piazza Vittorio Emanuele e nel centro storico ci sarà il “Festival dei giochi tradizionali in tour”, un luogo in cui costruire uno spazio aggregativo sano dove bambini, ragazzi, adulti e famiglie possono interagire e giocare insieme. Un momento d’incontro non solo fra generazioni ma tra realtà ludiche e artistiche del territorio pugliese, nazionale ed internazionale, in cui convivono gioco di strada, teatro, incontri, musica e danza popolare. Oltre trenta postazioni, ognuna dedicata ad un gioco dove il pubblico può assistere e partecipare.Dalle 16.30 in piazza Aldo Moro c’è “La Befana vien dall’alto”, un mix di eventi e grandi sorprese a cura dell’associazione “Meravigliosa Maschera”. Ci saranno la Befana acrobatica, la Vagaband street band, i mercatini delle dolcezze. E poi iniziative della scuola di danza “Accademia delle Muse” di Ileana Pace e “Movimento e vita”, spettacoli di magia a cura di Lorenzo Torres, musica e divertentismo con Gianni AbbaDj ed Enzino Sting, fino allo spettacolo comico di Michele Monopoli e Dj Frog. Alle 19.30 nella chiesa matrice di Santa Maria Assunta c’è “Arte e Fede live”, un momento di grande valore culturale e musicale all’insegna dell’arte e della spiritualità.L’obiettivo dell’evento – ha detto l’assessore al turismo del Comune di Polignano, Francesco Muciaccia - è quello di “dare continuità alla straordinaria stagione turistica e confermare il format che ha messo al centro lo spettacolo dal vivo, le arti performative, l'identità culturale della nostra comunità. Estendere la partecipazione attiva e aumentare le aree di interessate dalle manifestazioni è un'altra caratteristica di questo Natale”.L’iniziativa coinvolgerà le strutture ricettive e le attività commerciali della città contribuendo all’incremento dei flussi turistici durante il periodo natalizio, nell’ottica della destagionalizzazione.“Polignano non è solo mare, è bella sempre” ha sottolineato la presidente dell’associazione albergatori di Polignano a Mare, Patrizia Migailo. “Questo è il messaggio della nostra associazione di categoria che, in questa occasione, ha rafforzato la propria collaborazione con la pubblica amministrazione consolidando il raggiungimento dell’obiettivo della promozione di Polignano. La città da qualche anno è meta di itinerari turistici sia di italiani che di stranieri e iniziative simili la convertono in destinazione. I turisti ammirano il nostro modo di vivere, il nostro territorio unico al mondo, la nostra enogastronomia, la nostre tradizioni: quale migliore occasione di vivere con noi l'atmosfera natalizia?”