La discesa della Befana a Mesagne, in piazza Orsini la sua casetta e tante sorprese

MESAGNE - Dopo Babbo Natale anche la Befana trova casa a Mesagne. E proprio in suo onore, sabato 6 gennaio a partire dalle ore 18:30, si svolgerà una serata con giochi tradizionali tutti da riscoprire, a cominciare dal tombolone, per continuare in piazza con divertenti attività. Mesagne vivrà la tradizionale festa accogliendo la Befana nella sede dell’associazione antiracket e antiusura “Legalità e Sicurezza” che, per la speciale occasione, si trasformerà in un ambiente magico, all’interno del quale troveranno posto pozioni e riserve di dolci per tutti i bimbi buoni, insieme al curioso Ufficio Postale presso cui la Befana riceverà le letterine contenenti i desideri espressi dai bambini.L’iniziativa prenderà il via con la spettacolare discesa della Befana, che in acrobatico volo planerà sulla folla a bordo della sua scopa lanciando caramelle e cartelle di gioco, queste per permettere ai più piccoli di partecipare alla mega - tombola. I bambini, accompagnati da mamme, papà e famiglie, sono tutti invitati. Muniti di calza, guidati dalle aiutanti befanine, potranno partecipare al trenino in programma all’aperto, condividendo gioia e divertimento insieme ai coetanei presenti. La parata di mascotte di personaggi Disney renderà l’atmosfera indimenticabile. L’evento, che chiuderà il programma delle iniziative natalizie promosse dall’Amministrazione Comunale, si svolgerà grazie al prezioso supporto dei Vigili del Fuoco di Brindisi e in collaborazione con l’associazione culturale “Venti & Venti”. In caso di pioggia l’iniziativa si terrà domenica 7 gennaio alle 12:00. Tutte le attività sono gratuite.