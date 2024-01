La scomparsa del prof. Gaetano Crepaldi: il cordoglio del sindaco di Ostuni, Angelo Pomes

OSTUNI (BR) - Nella giornata di mercoledì 24 gennaio 2024 c'è stato un lutto nel mondo della cultura e della medicina: è scomparso all’età di 93 anni l’illustre professor Gaetano Crepaldi, cittadino onorario di Ostuni, e per anni alla guida, ma anche come presidente onorario, della Fondazione Dieta Mediterranea. Qui sotto il messaggio di cordoglio a cura del sindaco di Ostuni, Angelo Pomes. - Nella giornata di mercoledì 24 gennaio 2024 c'è stato un lutto nel mondo della cultura e della medicina: è scomparso all’età di 93 anni l’illustre professor Gaetano Crepaldi, cittadino onorario di Ostuni, e per anni alla guida, ma anche come presidente onorario, della Fondazione Dieta Mediterranea. Qui sotto il messaggio di cordoglio a cura del sindaco di Ostuni, Angelo Pomes.





"Con la scomparsa del Prof. Gaetano Crepaldi, la Città di Ostuni perde uno scienziato che ha amato tantissimo la Città Bianca ed i suoi abitanti" si legge in un messaggio di cordoglio, a cura de sindaco di Ostuni Angelo Pomes, per la scomparsa del prof. Gaetano Crepaldi.

"Il Prof. Crepaldi ha scelto Ostuni quando le vie del centro storico erano ancora poco conosciute ed ha contribuito insieme a tanti suoi amici e colleghi a far crescere la nostra Città. La sua amicizia con il compianto medico ostunese Piero Lacorte rappresentò l’anello di congiunzione con la nostra terra. Nel gennaio del 2002 la Città di Ostuni gli conferì la cittadinanza onoraria. Una benemerenza di cui andava orgoglioso, motivata dall’aver trasferito nella Città Bianca una parte consistente della sua attività scientifica. Poi l’Associazione amici di Ostuni e la Fondazione Dieta Mediterranea di cui è stato presidente per diversi anni. Un percorso interrotto bruscamente durante la gestione commissariale e che, mi auguro, possa essere presto ripreso. Al Prof. Crepaldi va la riconoscenza della Città di Ostuni per aver contribuito con la sua attività di scienziato alla crescita della nostra terra. Alla sua famiglia il saluto commosso della Comunità ostunese" si legge ancora nel messaggio di Angelo Pomes.