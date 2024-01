La Villa Incantata ha segnato con successo il Natale di Ostuni

OSTUNI (BR) - Uno strepitoso successo per "La Villa Incantata", l’iniziativa promossa da Idea Show, che ha acceso i riflettori del Natale 2023 a Ostuni nella suggestiva cornice della villa comunale Sandro Pertini. Per un mese, dalla serata inaugurale dell’8 dicembre e sino alla scorsa domenica 7 gennaio, musicisti e artisti di strada di caratura internazionale, giocolerie e performance clownesche, giochi di luce, equilibrismi e spettacoli serali hanno trasformato il grande giardino in una sorta di intrigante teatro all’aperto, con attrazioni e numeri che hanno incantato i bambini e affascinato anche i grandi. - Uno strepitoso successo per "La Villa Incantata", l’iniziativa promossa da Idea Show, che ha acceso i riflettori del Natale 2023 a Ostuni nella suggestiva cornice della villa comunale Sandro Pertini. Per un mese, dalla serata inaugurale dell’8 dicembre e sino alla scorsa domenica 7 gennaio, musicisti e artisti di strada di caratura internazionale, giocolerie e performance clownesche, giochi di luce, equilibrismi e spettacoli serali hanno trasformato il grande giardino in una sorta di intrigante teatro all’aperto, con attrazioni e numeri che hanno incantato i bambini e affascinato anche i grandi.





Una "Villa Incantata" appunto, nella quale anche le luminarie artistiche e le installazioni d’autore hanno reso speciale l’atmosfera del passeggio serale, durante il quale gli spettatori hanno potuto anche degustare prodotti tipici gastronomici e acquistare pezzi d’artigianato locale nei vari stand allestiti per tutte le giornate d’apertura. Il programma degli eventi è stato particolarmente apprezzato dal pubblico, con performance che hanno spaziato dalla musica soul del "Trio Delta Blues" alla canzone napoletana della "Popular Band" e quella folk del "Marisa Conte quartet". Il teatro di strada ha visto noti artisti esibirsi tra la gente, come "Il Grande Lebusky" con la sua mini-bike graziellina, la tecnica delle ombre portata in scena da "Silvio Gioia", lo spettacolo sui trampoli di "Silvano Show", l’arte del mimo dell’attesissimo "Saeed Fekri" e, infine, le scenette clownesche di "Robertino" che hanno calato il sipario sulla rassegna natalizia.

La Villa Incantata ha contribuito a confermare la "città bianca" tra le mete turistiche di interesse in Puglia, registrando un alto numero di presenze specie in prossimità delle date festive. Giunta quest’anno alla sua terza edizione e inserita nell’ambito di Estensioni Music & Light Festival 2023, l’iniziativa è stata realizzata con il sostegno del Comune di Ostuni, di Regione Puglia e PugliaPromozione, buon esempio di sinergia tra impresa, ente locale e istituzione pubblica.