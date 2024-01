'L’ala non è fissata correttamente': volo Manchester - New York cancellato

MANCHESTER - Un volo diretto dall’aeroporto di Manchester al JFK di New York della compagnia Virgin Atlantic è stato cancellato pochi istanti prima del decollo dopo che un passeggero, Phil Hardy, 41 anni, ha notato che sull’ala dell’aereo mancavano alcune ribadini. Il britannico si trovava a bordo del volo VS127 insieme a un altro centinaio di persone lo scorso 15 gennaio, quando, guardando all’esterno dal finestrino, si è reso conto dell’assenza di quattro elementi di fissaggio.Così, durante la tradizionale dimostrazione di sicurezza pre-partenza, ha deciso di avvisare il personale di bordo. Dopo la segnalazione, la compagnia ha allertato una squadra di tecnici per effettuare i controlli di manutenzione sull’Airbus A330. Sia Virgin che Airbus hanno tuttavia sottolineato che la mancanza di fissaggi non influisce sulla sicurezza dell’aeromobile. Un rappresentante della Virgin ha dichiarato che il volo è stato interrotto esclusivamente per “dare tempo ai controlli di manutenzione ingegneristica aggiuntivi e precauzionali, che hanno permesso al nostro team di avere il massimo tempo per completare le ispezioni”.“La sicurezza dei nostri clienti e dell’equipaggio è sempre la nostra massima priorità e non è stata compromessa in nessun momento”, ha dichiarato il portavoce della compagnia aerea. Gli esperti di Airbus, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno spiegato che il pannello colpito dell’A330, era una struttura secondaria utilizzata per migliorare l’aerodinamica dell’aereo.