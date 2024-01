Lautaro al 91' regala la Supercoppa all'Inter

Inter fb

- È la quinta conquistata da Inzaghi, l'ottava nella storia dell'Inter e la terza consecutiva. La Supercoppa resta a Milano sponda nerazzurra e a portarla dall'Arabia è Lautaro che ha deciso la finale contro il Napoli nel finale di gara con una zampata all'interno dell'area di rigore.Partono favoriti i vicecampioni d'Europa, ma il Napoli di Mazzarri è ben disposto in campo con Zerbin pronto a rispondere alle sgroppate di Dimarco. L'attacco è affidato a Simeone con Politano e Kvaratskhelia, ma il pallino del gioco è dei nerazzurri che ci provano spesso dalla distanza. Proprio una rasoiata di Dimarco sfiora il palo. Barella, Chala e Mhkytarian manovrano efficacemente e si rendono protagonisti di azioni neutralizzati da Gollini. I partenopei, però non si lasciano intimorire e la qualità di Politano e Kvara mette a dura prova Pavard Acerbi e De Vrji. Lautaro incassa ma è in fuorigioco. i campioni d'Italia si difendono egregiamente.Nel secondo tempo la partita sale d. Kvara sfiora il vantaggio napoletano, ma l'esplosione di Simeone (molto contestata) da Mazzarri è decisiva. L'Inter continua a costruire gioco, ma i pericoli arrivano verso il finale con due occasioni di Arnautovic intercettate da Gollini. Entrano Carlos Augusto e Frattesi, mentre tra gli azzurri Linsdrom dalla lunga distanza prova a fare il dispetto a Sommer.La partita sembra scivolare verso i calci di rigore, quando da destra il cross basso di Pavard trova puntuale Lautaro che calcia a botta sicura e va a festeggiare sotto il settore dei tifosi nerazzurri. Mazzarri lascia la panchina, più per segno di protesta per l'espulsione, all'Inter non resta che festeggiare.