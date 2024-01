Lecce, in Piazza Madre Teresa di Calcutta l'appuntamento della campagna 'Leccesi, parliamone insieme'

- Mercoledì 31 gennaio alle 18.30 in Piazza Madre Teresa di Calcutta nel quartiere Stadio, il sindaco Carlo Salvemini, accompagnato da assessori, consiglieri comunali, incontrerà la comunità del quartiere. Sarà un incontro "senza filtro" con i cittadini, utile a parlare dei problemi della città, raccogliere segnalazioni, critiche e suggerimenti, illustrare i progetti in cantiere, quelli in programma e quelli già realizzati.