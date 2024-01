Lecce, venerdì 9 febbraio concerto de I Soliti Aquilani al Teatro Apollo

LECCE - La grande musica classica è di scena venerdì 9 febbraio al Teatro Apollo di Lecce. Sul palco I Solisti Aquilani, una tra le formazioni più importanti della tradizione musicale italiana, eseguiranno un programma affascinante e molto amato dal pubblico: Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi. - La grande musica classica è di scena venerdì 9 febbraio al Teatro Apollo di Lecce. Sul palco I Solisti Aquilani, una tra le formazioni più importanti della tradizione musicale italiana, eseguiranno un programma affascinante e molto amato dal pubblico: Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi.





La storia dei Solisti Aquilani comincia nel 1968. I Solisti Veneti, i Virtuosi di Roma e I Musici dominavano allora una scena musicale sui generis, tesa alla valorizzazione dell'antico patrimonio strumentale italiano. I Solisti Aquilani riuscirono ad inserirsi in quello stesso panorama e ad affermarsi nel volgere di pochissimi anni.

Oggi, a oltre cinquant’anni di distanza, I Solisti Aquilani hanno tenuto oltre seimila concerti in tutto il mondo – dall’Africa all’America, dall’Europa al Medio ed Estremo Oriente – collaborano regolarmente con gli artisti più prestigiosi (Mischa Maisky, Mario Brunello, Giovanni Sollima, Dee Dee Bridgewater, Salvatore Accardo, Luis Bacalov, Michele Campanella, Ramin Bahrami, John Malkovich, solo per citarne alcuni), hanno all’attivo una rilevante produzione discografica e progetti e iniziative dedicate al territorio e ai giovani musicisti emergenti.

L’attenzione al territorio e alle sue più sottili valenze rendono la storia dei Solisti Aquilani assolutamente originale nel panorama delle compagini cameristiche italiane. Poche tra esse, infatti, hanno saputo trovare un equilibrio così sapiente tra impegni locali, nazionali ed esteri contribuendo in modo determinante all'affermazione, in campo internazionale, dell'immagine di una regione viva e feconda. Ma, più ancora, quel che contraddistingue I Solisti Aquilani è stato ed è il progetto di un nuovo modo di essere musicisti, non solo esecutori ma protagonisti di una esperienza umana e musicale diversa, quella legata alla produzione e alla esportazione della musica, immagine ed espressione di un "Made in Italy" unico, originale, forte.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.





PROGRAMMA MUSICALE

W. A. Mozart - Divertimento per archi n. 3 in fa maggiore K 138

A. Vivaldi – Le Quattro Stagioni

Concerto Nº 1 in Mi maggiore, opera 8, RV 269 (La primavera)

I. Allegro (in Mi maggiore)

II. Largo e pianissimo sempre (in Do diesis minore)

III. Allegro pastorale (in Mi maggiore)

Concerto Nº 2 in Sol minore, opera 8, RV 315 (L'estate)

I. Allegro non molto (in Sol minore)

II. Adagio e piano – Presto e forte (in Sol minore)

III. Presto (in Sol minore)

Concerto Nº 3 in Fa maggiore, opera 8, RV 293 (L'autunno)

I. Allegro (in Fa maggiore)

II. Adagio molto (in Re minore)

III. Allegro (in Fa maggiore)

Concerto Nº 4 in Fa minore, opera 8, RV 297 (L'inverno)

I. Allegro non molto (in Fa minore)

II. Largo (in Mi bemolle maggiore)

III. Allegro (in Fa minore)





PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzione** € 20, Speciale*** € 18

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ridotto* € 19, Convenzione** € 15, Speciale*** € 12

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 15, Ridotto* € 12, Speciale*** € 8

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONE: Soci FAI | Soci Soroptimist | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Studenti e Dipendenti "Conservatorio T. Schipa" di Lecce | Abbonati 54^ Stagione CMS | Iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce | Iscritti all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce | Iscritti all'Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce

*** SPECIALE (Palchi laterali e ultime file Poltronissima e Poltrona): Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi (almeno 8 persone)

I disabili in carrozzina hanno diritto al biglietto omaggio previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.





TARIFFA "SPECIALE":





UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI (almeno 8 persone)





E' disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori, gruppi di almeno 8 persone, allievi ed accompagnatori di scuole di musica in convenzione. Questa tariffa è in vendita solo presso gli uffici della Camerata Salentina o con bonifico.

Poltronissime ultime file e Palchi Laterali I Ordine: € 18

Poltrone ultime file e Palchi Laterali II Ordine: € 12

Loggione: € 8

Info per accedere alla promozione: 0832309901 – 3480072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com





CARTA DEL DOCENTE E 18APP





Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.





CON I BIMBI A TEATRO!





Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! L'Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo.





BIGLIETTO SOSPESO





Un "biglietto sospeso" per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un "biglietto sospeso" e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 3480072655.





INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832309901 - Cell: 3480072654 (Info) - 3480072655 (Biglietteria)