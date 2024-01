Fenailp Ostuni. Lubes: 'Ecco le nostre proposte per le problematiche della cabina elettrica di via Miccoli ed altre situazioni analoghe'

OSTUNI (BR) - "La Fenailp di Ostuni, ha avanzato delle istanze per un incontro urgente con il sindaco di Ostuni Arch. Angelo Pomes, per le problematiche della cabina elettrica di via Miccoli ed altre situazioni analoghe" si legge in una nota stampa a cura della Fenailp di Ostuni e del vicepresidente nazionale Cosimo Lubes. - "La Fenailp di Ostuni, ha avanzato delle istanze per un incontro urgente con il sindaco di Ostuni Arch. Angelo Pomes, per le problematiche della cabina elettrica di via Miccoli ed altre situazioni analoghe" si legge in una nota stampa a cura della Fenailp di Ostuni e del vicepresidente nazionale Cosimo Lubes.





"La Federazione Nazionale Associazione Imprenditori Locali e Piccole medie Imprese (Fenailp) ha inviato un primo comunicato al sindaco di Ostuni, ringraziandolo per il pronto intervento sulla cabina elettrica interrata di via Miccoli, che ha risolto una situazione di pericolo e disagio per le attività commerciali e imprenditoriali della zona, chiedendo a tale proposito un incontro specifico. La Fenailp ha anche espresso la necessità di incontrare al più presto il sindaco e l’Amministrazione Comunale per discutere di altre questioni urgenti che riguardano le esigenze delle imprese locali, alle quali l’Amministrazione ha sempre dimostrato sensibilità e impegno. Tra le proposte avanzate dalla Fenailp, ci sono l’implementazione di un sistema a punteggi per le attività commerciali, basato su criteri strutturali e professionali, la trasformazione del corso principale, Viale Pola, in un senso unico di marcia, per favorire la creazione di un’isola pedonale con marciapiedi allargati, e l’utilizzo del campo sportivo nell’area interessata come parcheggio comunale. La Fenailp si è dichiarata disponibile a collaborare con l’Amministrazione Comunale per definire soluzioni efficaci e sostenibili per il bene delle imprese e dell’intera comunità di Ostuni. Inoltre sono state avanzate delle proposte per migliorare la mobilità e i servizi dei cittadini, quali: modifica della Zona a Traffico Limitato (ZTL) durante il periodo invernale da poter attivare da subito visto il periodo; organizzare un incontro con il Governatore della Puglia per il ripristino dei voli su Brindisi, in collaborazione con altri comuni (BR/LE/TA) e trasporti ferroviari; migliorare i servizi di parcheggio; illuminazione strada che collega la città alla stazione per garantire sicurezza, e i servizi di Taxi e NCC" si legge ancora nella nota stampa a cura della Fenailp di Ostuni.