'Miseria e nobiltà': tre appuntamenti con il teatro d'autore il 12, 13 e 14 gennaio a Maglie con Corte de' Miracoli

MAGLIE (LE) - Un grande classico per "PopCom", rassegna di teatro popolare in corso a Maglie organizzata da "Chiari di luna" e da Corte de' Miracoli: "Miseria e nobiltà" di Eduardo Scarpetta, commedia resa immortale dal celebre film di Mario Mattioli con Totò, ma risalente come testo alla fine dell'Ottocento-primi del Novecento.





Appuntamento domani e dopodomani (venerdì 12 e sabato 13 gennaio, ore 20.45) e domenica 14 gennaio (alle 17.15) presso il Teatro Corte de’ Miracoli di Maglie, dove l’omonima compagnia di attori non professionisti, attiva dal 1996, proporrà una versione in lingua salentina di questo capolavoro della cultura italiana; un riarrangiamento in grado di aggiungere al testo originario equivoci e colpi di scena emozionanti e divertenti insieme.

Sul palco Damiano Bracco, Fernando Colazzo, Matteo Colazzo, Silvia Coricciati, Sabina De Giorgi, Antonio Gemma, Raffaele Gili, Massimo Giordano, Adele Maruccio, Valeria Piccinno, Riccardo Reho, Giuseppe Resta, Chiara Sicuro, Giuseppe Tarantino. Traduzione e regia di Massimo Giordano.

Il teatro si trova in via Sante Cezza 5/7 a Maglie. Ticket 12 euro, prevendite online su diyticket.it, info ai numeri 3913119716 e 3280410603.