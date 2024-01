Molfetta, quando l’abito da sposa diventa occasione di beneficenza

MOLFETTA - E se l’abito da sposa oltre che essere bellissimo e unico fosse anche “buono”? Non nel senso del gusto, ma in quello molto più importante della beneficenza? A Molfetta, venerdì 2 e sabato 3 febbraio prossimi, sarà possibile grazie a un’importante iniziativa “Bridal Week” che vede da una parte il famoso punto vendita di abiti da sposa “Moda Sposi Atelier” e dall’altra la Parrocchia Madonna della Rosa.Il negozio di abiti da sposa ha donato alla parrocchia ben 125 nuovi abiti di noti brand (Berta, Jolie, Elie saab, Manuel Mota, Pronovias, San patrick, White One, La sposa, Elisabeth b, Stephen yearick, Nicole, Nicole couture e Riky dalal) che potranno essere acquistati con uno sconto dell’80% (l’offerta oscilla tra i 300 e 900 euro), dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, nell’auditorium della parrocchia. Il ricavato sarà tutto devoluto alla realizzazione del campo di calcetto della parrocchia. Le future spose potranno misurare fino a tre abiti che sceglieranno da un catalogo virtuale che sarà possibile scaricare sul proprio telefonino all’arrivo, una volta scelti gli abiti, gli addetti alla vendita li faranno immediatamente misurare.“Gli abiti sono tutti in seta pura al 100% e sono tutti realizzati a mano. Si tratta di abiti – spiega Giusy de Ruvo, responsabile dell’atelier - che non solo sono particolarmente curati e di alta sartoria, ma pezzi unici e introvabili, basti pensare che alcuni sono stati realizzati 15 anni fa e oggi stanno tornando di moda. Oltre agli abiti indicati nella locandina dell’evento ci sono anche alcuni di una famosa azienda fiorentina, Venturucci, nota per la lavorazione a mano degli abiti da sposa, ma soprattutto ci sono gli abiti di uno famoso stilista di Barcellona, Manuel Mota, scomparso da qualche anno, per cui questi abiti diventano anche ‘abiti di nicchia’ e sono molto ricercati sul mercato. In ogni caso – conclude la responsabile - successivamente all’evento si potrà, comunque, continuare a vedere gli abiti sul sito della parrocchia e fissare un appuntamento per la prova.”“Ho visto gli abiti – dice entusiasta don Beppe de Ruvo, parroco della Madonna delle Rose di Molfetta – e sono davvero molto belli, ma decisamente più bello è il gesto di generosità enorme che sta facendo il negozio Moda Sposi Atelier! Ringrazio il dottor Francesco De Gennaro per la sensibilità dimostrata, la realizzazione del campo di calcetto permetterà non solo alla parrocchia di poter offrire a tanti ragazzi momenti di svago, ma a tante famiglie di stare ‘tranquille’ perché sanno che i loro figli sono in un posto sicuro. Ai ringraziamenti voglio aggiungere quelli a Macramè Di Marsico Sabatina, organizzazione di eventi e wedding planner e per ultimi, ma non ultimi, le modelle che hanno indossato gli abiti per il catalogo e i collaboratori della comunità parrocchiale.”