ROMA - Puglia assoluta protagonista nell’ultima estrazione del 10eLotto. A Mesagne, in provincia di Brindisi, è infatti stata registrata la vincita più alta del concorso del 25 gennaio: 60.000 euro grazie a sei numeri indovinati su sei in modalità frequente.La regione sorride poi anche in provincia di Lecce, a Santa Cesarea Terme, con 20.000 euro: questa volta decisiva una giocata di appena 3 euro e nove numeri indovinati su dieci in modalità frequente. lb/AGIMEG