MSC World Cruise 2024: con 50 tappe in 121 giorni al via il giro del mondo su MSC Poesia

Prende ufficialmente avvio la MSC World Cruise 2024: il giro del mondo targato MSC, comprensivo di ben 50 tappe da effettuare in 121 giorni. È salpata, infatti, lo scorso venerdì dal Porto di Genova la prestigiosa MSC Poesia, tra i modelli di punta del brand crocieristico leader del mercato in Europa, Sud America, Golfo Persico ed Africa Meridionale. I 2200 passeggeri a bordo sono pronti a visitare i luoghi più esotici e diversificati del mondo, facendo ritorno in Italia nel mese di maggio. Da Genova, MSC Poesia dà inizio al suo itinerario verso le mete europee di Francia e Spagna, per poi puntare la prua in direzione dell’Africa, tra le coste paradisiache dell’Oceano Indiano. Dopo Zanzibar, Seychelles e Mauritius, crocieristi e staff ripartiranno alla volta dell’Africa Continentale con un tour nel suo versante meridionale. Poi la volta dei Caraibi: Saint Lucia, Barbados, Martinica, Repubblica Dominicana e Bahamas, compresa l'isola privata di MSC Crociere, Ocean Cay e dirigersi verso il Nord America. Dopo aver fatto meta nelle incredibili metropoli americane, da Miami a New York, si fa tappa in Islanda e si riparte alla volta dell’Europa. Così, in seguito ad innumerevoli escursioni, termina in primavera l’irrinunciabile giro del mondo MSC.Vasta è la gamma di cabine e suite tra cui i crocieristi hanno potuto attingere, per vivere al meglio la propria experience intercontinentale: ampie suite, cabine interne innovative ed ancora suggestive camere vista oceano.Ancora una volta MSC Poesia si contraddistingue per il design estremamente elegante e raffinato, in cui la creatività del moderno ben si sposa con la tradizionalità dello stile classico.Tra gli ambienti più raffinati si menziona il Teatro Carlo Felice, location di intrattenimento, cultura e spettacolo a bordo; ma anche i Ristoranti Obelisco e Palladio. Perché altrettanto multietnica e variegata è l’offerta culinaria MSC: dai prelibati piatti di carne, la pasta mediterranea, sushi e cucina di mare.Non mancano ambienti di intrattenimento musicale, a più piani, in cui band ed artisti a bordo hanno l’occasione di esibirsi, sia nelle hall di ritrovo che nei raffinati lounge cafè.E se il giro del mondo di MSC Poesia è appena iniziato, l’azienda scalda già i motori per il 2025. Ad approfondire il tema è proprio il Sales Account Manager MSC, Gianni Pilato: “La nostra compagnia prosegue con successo il progetto di costruzione di nuove navi da crociera. Nel 2025 ci sarà, infatti, la consegna di MSC World America che rappresenta la prima nave gemella di MSC World Europa. Parallelamente stiamo portando avanti il progetto Explora Journeys, che consiste nella costruzione di sei navi da crociera, ad opera di Fincantieri, di dimensioni molto più ridotte ma appartenenti ad un segmento esclusivo e di extralusso.”Tra le personalità a bordo, anche Massimo Cannoletta, il noto pluricampione de L’Eredità, attualmente responsabile delle attività culturali per gli ospiti francesi ed italiani. È possibile seguire tutte le tappe e le attività a bordo dai suoi profili social, oltre che dai canali web MSC ricchi di aggiornamenti e contenuti.Si dichiara per l’ennesima volta soddisfatto della scelta effettuata Gino Bruno, crocierista brindisino ed ormai fidelizzato cliente MSC: “Con questo, sono al mio terzo giro del mondo in nave. Potrei scrivere un libro sui posti visitati, le persone incontrate e le esperienze di vita vissute. Sono sogni che si avverano e, quando diventano realtà, ci rendono ricchi. Ricchi davvero. Tutto quello che ho visto è dentro di me e non potrei che essere più ricco dentro” dichiara.Il giro del mondo MSC è appena iniziato ma già si prospetta ricco di sorprese e novità: un’esperienza irrinunciabile, destinata a lasciare il segno indelebile nel bagaglio di vita di ciascun crocierista e componente dello staff.