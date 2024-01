Tragedia a bordo del traghetto Rigel II: muore kosovaro 51enne

BARI - Una tragedia ha colpito questa mattina il traghetto 'Rigel II', che ha fatto la traversata da Durazzo a Bari, portando con sé una notizia dolorosa dell'improvvisa morte di un uomo di 51 anni di nazionalità kosovara. Il traghetto, che batte bandiera cipriota, è giunto a Bari alle 8.30 dopo un viaggio tragico segnato dal malore fatale.L'uomo ha subito un improvviso arresto cardiocircolatorio, provocando la sua morte alle 5 di mattina. I familiari del 51enne hannp subito dato l'allarme, chiedendo aiuto al personale di bordo, che ha prontamente risposto alla chiamata di emergenza. Sul molo del porto di Bari, una squadra composta dal personale della Capitaneria di porto, della polizia di frontiera e dell'Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera) è intervenuta per gestire la situazione.Nonostante gli sforzi del personale a bordo e delle autorità portuali, la situazione è risultata irreversibile, e la salma dell'uomo è stata consegnata ai familiari. Attualmente, si stanno organizzando le procedure per il rimpatrio della salma, mentre la comunità esprime profondo cordoglio per questa tragedia che ha segnato il viaggio di attraversamento del 'Rigel II'.