Nascose il corpo della madre nel congelatore: richiesto il processo per 55enne

BRINDISI - La Procura di Brindisi ha avanzato richiesta di processo per un uomo di 55 anni, Angelo Bellanova di Ceglie Messapica, accusato di occultamento di cadavere e indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. La vicenda ruota attorno alla confessione dell'uomo, che ha ammesso di aver nascosto nel congelatore il corpo senza vita della madre, Maria Prudenza Bellanova, 82 anni, deceduta per cause naturali.Il macabro ritrovamento avvenne il 22 novembre del 2022, quando il cadavere dell'anziana signora fu scoperto in un congelatore a pozzetto, collocato nel deposito vicino alla loro abitazione a contrada Nisi. L'accusa sostiene che Bellanova abbia occultato il corpo al fine di continuare a percepire la pensione e l'indennità di accompagnamento, ottenendo illegalmente circa 11mila euro.Il caso evidenzia la complessità delle motivazioni dietro gesti apparentemente inspiegabili, mettendo in luce l'inganno perpetrato per fini finanziari. La richiesta di processo della Procura di Brindisi sottolinea l'importanza di indagare e perseguire eventuali abusi nei confronti degli erogatori di fondi pubblici.