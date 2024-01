Ad Alberobello 'Nati per leggere'

ALBEROBELLO – Sabato 3 febbraio alle ore 17:00 presso la Conceria ad Alberobello, prende ufficialmente il via il progetto ‘Nati per Leggere’, sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, il programma è presente in tutte le regioni italiane e tra queste ha aderito anche Regione Puglia e in particolare il Comune di Alberobello, attraverso le Associazioni Presidi del Libro e Chianche di Carta.Alla serata interverranno:Paola Lupone, Bibliotecaria componente dell’osservatorio editoriale NPL Clelia Tripaldi, Pediatra di Famiglia Valeria Sabatelli, Assessora alla CulturaL’obiettivo è quello di proporre gratuitamente, alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età, attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.Le attività sono realizzate con il contributo economico del Centro per il Libro e la Lettura, delle Regioni, delle Province e dei Comuni partecipanti al programma, e grazie all’attività degli operatori dell’infanzia e dei volontari.Infine la serata offrirà l’occasione per presentare alla Città la Conceria come luogo di aggregazione per la lettura, per genitori e bambini, grazie anche all’assortimento di libri finanziati con il contributo alle biblioteche per acquisto libri, sostegno all’editoria. Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali Ministero della Cultura DM 8/2022.