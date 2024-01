Natale in bus, 127mila passeggeri sui bus nel mese delle festività

LECCE - Sono stati 127.228 i passeggeri che nel mese di attività del Piano mobilità “Natale in bus” sono saliti sui mezzi del trasporto pubblico locale di Sgm a Lecce. Di questi, 25.919 passeggeri sono saliti gratis sul bus, in quanto utilizzatori o delle linee “rossa” e “verde” dai parcheggi di interscambio (13.827 passeggeri) o dei mezzi ordinari nei giorni festivi (altri 12.092).«Rispetto allo scorso anno registriamo un aumento del 21 per cento dei passeggeri totali e del 30 per cento dei passeggeri che sono saliti su mezzi e navette gratuite nel periodo che va dall’Immacolata al 7 gennaio – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – i numeri sull’utilizzo del trasporto pubblico in città crescono costantemente, c’è un chiaro trend che segnala la diffusione dell’abitudine all’uso dei mezzi per partecipare alla vita della comunità, per uscire in centro, per fare spese, per partecipare a iniziative e concerti. Anche per andare alle partite del Lecce, usando il servizio Stadio in bus che nelle partite di cartello fa registrare numeri superiori ai mille passeggeri. L’invito ai leccesi, da parte mia, è sempre lo stesso e cioè provare i mezzi pubblici. Leggere la mappa sul sito Sgm, cercare il percorso su Google Maps o le altre app di mobilità come Moovit e sperimentare un servizio che consente di lasciare l’auto a casa, risparmiando lo stress della ricerca del parcheggio, raggiungere in maniera comoda e veloce la propria destinazione e risparmiare carburante. Ogni passeggero del trasporto pubblico, così come ogni ciclista urbano, è un’auto in meno in centro. Il risultato è un’ambiente urbano meno inquinato, parcheggi più disponibili per chi non può rinunciare all’auto e una qualità della vita migliore per tutti».Sul piano viabilità, l’assessore De Matteis osserva che «quest’anno abbiamo registrato meno momenti di congestione veicolare in centro città, nonostante per tutto il periodo festivo il centro storico, il centro commerciale, i mercatini e le iniziative pubbliche fossero affollati. Un ottimo contributo è venuto anche dal parcheggio multipiano di Viale De Pietro, molto utilizzato da turisti e visitatori. Siamo sulla buona strada, grazie a un lavoro di squadra che l’assessorato alla Mobilità svolge con Sgm, gli autisti e gli ausiliari, la Polizia Locale e la Protezione civile. Il 2024 sarà un anno importante, nel quale andremo ad approvare gli strumenti di pianificazione della mobilità pubblica, come il Piano Generale del Traffico Urbano e il Piano Urbano della Mobilità sostenibile, oltre al nuovo Piano economico finanziario del servizio di trasporto pubblico, che prevede il miglioramento delle frequenze e delle linee. Operiamo in una delle città tra le più motorizzate d’Italia, che ogni giorno accoglie decine di migliaia di lavoratori, studenti e city users dalla provincia, oltre ai turisti. Cambiare le abitudini di mobilità è necessario per garantire una vivibilità sempre migliore per la nostra Lecce».