Noicàttaro, raccolta differenziata: scattano i controlli. Innamorato: 'Non ci sono più scuse per i trasgressori'

NOICATTARO - Si intensifica l’azione di controllo della Polizia Locale sul conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche. Con la collaborazione degli operatori della ditta che gestisce il servizio di nettezza urbana e le guardie ecozoofile di Anpana, gli agenti della Polizia Locale di Noicàttaro da giorni sono impegnati in un’attività di controllo a campione sui rifiuti non conformi. Per i responsabili, previste sanzioni amministrative a cui potrebbe aggiungersi un ulteriore costo per lo smaltimento straordinario.“Noicàttaro ha conseguito importanti risultati in termini di raccolta differenziata, con percentuali che sono andate ben oltre l’80% e menzioni speciali tra i "Comuni Ricicloni" di Puglia. Non sarà, quindi, la pigrizia o la “distrazione” di qualcuno a minare un così importante traguardo raggiunto con fatica dalla parte buona della collettività”, spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.Nell’ultimo periodo, in concomitanza con le festività natalizie, la produzione di rifiuti è aumentata in modo considerevole e si è registrato un preoccupante aumento di rifiuti non conformi. Da qui la necessità di intensificare i controlli.“I controlli e le immagini rese dalle fototrappole rappresentano un importante deterrente all’abbandono e all’errato conferimento. Ricordiamo ai cittadini che abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per poter conferire correttamente: app, volantini, numeri informativi, ritiro gratuito e centro comunale a disposizione. Non ci sono più scuse”, conclude il sindaco Innamorato.