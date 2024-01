Noicàttaro, nuovo sportello per le imprese. Innamorato: 'Un modo concreto per sostenere le attività imprenditoriali'

BARI - Sarà attivo dal primo febbraio, ogni lunedì dalle 15 alle 19 e giovedì dalle 16 alle 20, il nuovo sportello informativo dedicato alle imprese, alle start up e a chi si affaccia al mondo dell’imprenditoria.Lo sportello, disponibile negli spazi degli uffici comunali della zona PIP di Noicàttaro (viale Donato Saponaro), sarà gestito dalle società di consulenza e formazione, che hanno risposto all’avviso pubblico, Consorzio Artemide e Smart Faber, in convenzione con il Comune di Noicàttaro per un anno. Un progetto sperimentale che ha l’intento di offrire alle imprese nuovi servizi, aggiornamento, informazioni su finanziamenti, sviluppo e innovazione digitale, ma anche formazione, qualificazione del personale e acquisizione di certificazioni di qualità.“Fare impresa e mettersi in proprio, oggi potrà essere più semplice. Grazie a questo punto informativo chiunque avvii un’attività imprenditoriale o ha già un’attività in essere, potrà contare su un ulteriore supporto, gratuito, messo a disposizione negli spazi comunali. L’obiettivo che ci poniamo è far nascere nuove realtà imprenditoriali e consolidare le competenze di chi già opera”, dichiara l’assessore all’Ambiente Vito Fraschini.“Crediamo in questa iniziativa e nell’idea che le Istituzioni possano affiancare in modo diretto e concreto chi vuole fare o chi già fa impresa offrendo supporto e informazioni sugli strumenti di finanziamento. Per questo, l’attivazione di uno sportello dedicato è uno degli obiettivi delle nostre linee di mandato. Un modo per sostenere le attività imprenditoriali locali e un impulso alla creazione e allo sviluppo di idee e progetti che possano contribuire alla crescita del territorio e della comunità”, conclude il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.Il primo appuntamento è previsto per il giovedì 14 febbraio alle ore 19, con un webinar gratuito dedicato alle opportunità di investimento nel settore del franchising. Sarà possibile seguire l’incontro anche in presenza presso gli uffici comunali della zona PIP o in modalità online prenotandosi al link https://risorgimento.eu/contatti/