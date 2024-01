Novoli, gli eventi in programma per lunedì 15 gennaio

NOVOLI - Si conclude il novenario in onore e a devozione di Sant’Antonio Abate, patrono di Novoli e grande protagonista, insieme alla Fòcara, che ogni anno, a gennaio, richiamano per la singolarità dell’evento, migliaia di visitatori e pellegrini da ogni parte della provincia e della regione.Nel giorno dell’antivigilia, lunedì 15 gennaio, oltre alle celebrazioni eucaristiche nel santuario dedicato al Santo anacoreta della Tebaide (come di consueto alle ore 9, alle ore 17 e la novena presieduta dal parroco don Luigi Lezzi e la predicazione di fra Lorenzo Volpe, alle ore 18.30), due sono gli eventi culturali da segnalare.Il primo, alle ore 16.30, all’interno delle sale dell’antico Palazzo Baronale in piazza Regina Margherita. Un convegno ed alcune esposizioni agroalimentari in collaborazione con il GAL Valle della Cupa.Alle 19, poi, il Teatro Comunale, ospiterà una conferenza sul tema: “Giovani e disagio: le cause e i rimedi”. A conversare ci saranno Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, Elsa Valeria Mignone, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, Ennio De Bellis e Stefano Cristante, docenti di UniSalento.Modera Cosimo Mazza, Direttore Responsabile de “La Gazzetta del Mezzogiorno”.Ingresso libero.Il programma completo di lunedì 15 gennaio 2024Ore 16.30 | Palazzo Baronale Piazza Regina MargheritaINFO CUPA. LA NUOVA AGRICOLTURA 4.0 – PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ PER GLI OPERATORI AGRICOLIConvegno ed Esposizioni agroalimentari in collaborazione con il GAL Valle della CupaINTERVENGONO:DOTT. GUERRIERI ARRIGO, agronomoPROF. PIERPAOLO MIGLIETTA, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali UniSalentoING. GIULIO AGNUSDEI, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari Università di BolognaCRISTIAN CARACUTA, UAS Flight Examiner Salento DroniMODERA: DOTT. ALESSANDRO PONZETTA, agronomo e coordinatore scientifico.Ore 19.00 | Teatro ComunaleGIOVANI E DISAGIO: LE CAUSE, I RIMEDIDalle baby gang ai femminicidi, il dramma di una generazione cui è stato tolto il futuro.DIBATTITO CON:ROBERTA BRUZZONE, criminologa e psicologa forenseELSA VALERIA MIGNONE, Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di LecceENNIO DE BELLIS, componente del Consiglio di amministrazione dell’UniSalentoSTEFANO CRISTANTE, professore ordinario in Sociologia, UniSalento.Modera: COSIMO MAZZA, direttore responsabile “Gazzetta del Mezzogiorno”