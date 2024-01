Forza Italia a Bari: Gasparri apre a un candidato civico per la sfida elettorale

BARI - Il presidente dei senatori forzisti, Maurizio Gasparri, ha dichiarato durante il congresso cittadino di Forza Italia a Bari che la sfida principale è vincere la competizione elettorale nella città, pur estendendo il focus anche a Lecce e ad altri comuni rilevanti. Gasparri ha sottolineato la necessità di superare i confini tradizionali del centrodestra, considerando le molteplici presenze sociali, imprenditoriali e professionali che caratterizzano Bari."La vittoria a Bari è alla nostra portata," ha affermato Gasparri, evidenziando la tendenza positiva del centrodestra a livello nazionale. Tuttavia, ha sottolineato l'importanza di non sottovalutare la Puglia e ha indicato la necessità di aggregare la società civile e personalità qualificate per ottenere il successo elettorale.Sul fronte del candidato sindaco, Gasparri ha aperto alla possibilità di un candidato civico, sottolineando l'apertura del partito verso figure provenienti dalla vita imprenditoriale, culturale e universitaria della città. Ha anche notato che, nonostante il successo attuale di Fratelli d'Italia, non sembrano aver rivendicato una leadership specifica. Gasparri ha concluso ribadendo che è giunto il momento di prendere decisioni cruciali per il futuro di Bari.