OgniBene: tutte le novità di febbraio

LECCE - Da domani 1° febbraio, cambiano gli orari di apertura della Biblioteca Ognibene: dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 20, il sabato e la domenica orario continuato dalle 9.30 alle 20. Chiusura settimanale il lunedì. In totale, 57 ore settimanali di apertura e di fruizione per i numerosi frequentatori della biblioteca comunale che, dal marzo del 2022, quando è stata inaugurata, ha registrato numeri importanti: 3224 persone si sono iscritte per usufruire dei servizi della Biblioteca, circa 1500 nell’ultimo anno. Nel 2023 sono stati effettuati 6490 prestiti di libri.Fra le novità del mese di febbraio, i laboratori manuali “Da libro nasce cosa” che si terrano tre martedì del mese lasciando posto, nel quarto, al laboratorio montessoriano “Immagina, gioca, crea”. Martedì 6 febbraio, in omaggio al periodo di Carnevale, si parte con l'albo illustrato “Il Carnevale degli animali”, scritto da Elisabetta Garilli e illustrato da Valeria Petrone, pubblicato da Carthusia editore per costruire maschere sorprendenti a forma di animale per un’allegra e divertente parata guidata dal Re Leone. Per il ciclo “Un libro buono un mondo”, la serie di incontri per conoscere culture, storie e lingue diverse attraverso la lettura condivisa di albi illustrati tematici e la viva voce di mamme, papà e nonni per scoprire le tradizioni di tanti Paesi, lontani e vicini, questo mese, il 17 febbraio, si va in Albania per scoprire un luogo ricco di cultura e storia, con le sue case tradizionali in pietra, le chiese ortodosse e le Kulla, tipiche costruzioni dell’architettura albanese e per degustare piatti tipici che rappresentano una vera e propria gioia per il palato.Anche il consueto appuntamento del giovedì con “L'ora del racconto” si prolungherà dalle 16.30 fino alle 18, con mezz'ora in più dedicata alla lettura ad alta voce, mentre, su richiesta delle famiglie, per “Gocce di voce”, oltre all'appuntamento del mercoledì, ci saranno anche due altre domeniche pomeriggio al mese, dedicate agli incontri di lettura condivisa per mamme in attesa e bambini e bambine da 0 a 24 mesi.Due le presentazioni di libri previste in questo mese: venerdì 2 febbraio, alle 18.30, “Sulla mia terrazza il cielo era immenso il sud narrato dal sud”, presentazione dell’antologia a cura di Diego Dantes, mentre venerdì 9 febbraio, alle 18.30, “Incendiare il buio In viaggio con Annie Ernaux e Goliarda Sapienza”, presentazione del saggio di Valeria Nicoletti.Proseguono “Scaldiamo il Cuore”, il progetto per recuperare l’arte del lavoro a maglia dando vita a reti di solidarietà, “Orti di Pace”, il gruppo di lettura che si riunisce la domenica in biblioteca, il Coderdojo, corso di programmazione base con Arduino e avanzato con Scratch, il club degli Otaku, il gruppo di lettura per gli amanti dei manga.I dettagli della programmazione sono disponibili sul sito www.bibliotecaognibene.it.