Open Night 2024 Liceo Coreutico 'Pascali' di Bari: di scena all'Abeliano 'Landness'

BARI - Venerdì 26 gennaio 2024, primo spettacolo alle ore 18.30 e secondo spettacolo alle ore 21.00, presso il Teatro Abeliano di Bari, andrà in scena LANDNESS, realizzato con la collaborazione dell’Associazione Culturale Equilibrio Dinamico di Fasano (BR) e programmato nell’ambito delle attività di orientamento attivo per la scelta dell’indirizzo della scuola superiore di I grado, per la presentazione dell’offerta formativa del Liceo Coreutico e la valorizzazione dell’impegno e del talento creativo delle studentesse e degli studenti.Il progetto artistico ha previsto la creazione di più gruppi danza, costituiti dagli/dalle alunni/e delle cinque classi del Liceo Coreutico, che hanno lavorato su un’unica opera rielaborata nei diversi linguaggi coreutici e musicali, partendo dal balletto “L’uccello di fuoco”, coreografia di grande valore nel panorama della storia della danza, al fine di favorire l’uso di forme espressive, poetiche e narrative.Attraverso la trasparente vetrina di performance realizzate dalle/dai nostre/i giovani danzatrici/danzatori, sarà possibile osservare come lo studio e l’utilizzo di tecniche operative specifiche e innovative assicurano la padronanza dei linguaggi coreutici sotto gli aspetti dell’interpretazione, dell’esecuzione e della rappresentazione.Le attività saranno coordinate dai Docenti che affiancano costantemente le studentesse e gli studenti nel processo di apprendimento supportandone il successo formativo e sostenendo la realizzazione del progetto di vita di tutte e tutti.