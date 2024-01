Oria, all'ITES 'G. Calò' per la Giornata della Memoria ospite Fabiano Massimi autore del libro 'Se esiste un perdono'

ORIA (BR) - Un'importante occasione di riflessione storica, culturale e morale in difesa della libertà contro ogni violenza e sopraffazione inserita, tra l’altro, nella settimana della memoria. - Un'importante occasione di riflessione storica, culturale e morale in difesa della libertà contro ogni violenza e sopraffazione inserita, tra l’altro, nella settimana della memoria.





L’ITES "G. Calò" di Francavilla Fontana intendendo mantenere l’impegno, custodire, preservare e trasmettere alle nuove generazioni il vivido ricordo di quanto accaduto, il suo valore e i suoi insegnamenti come segno di civiltà e imprescindibile responsabilità collettiva, ha organizzato per martedì 23 gennaio 2024 a partire dalle ore 18:30, presso la sede associata di Oria, un appuntamento con l’autore degno di nota.

Ospite dell’Istituto sarà infatti Fabiano Massimi, autore dell’opera "Se esiste un perdono" (Edizioni Longanesi) che nella speciale occasione sarà introdotto dal Dirigente Scolastico Roberto Cennoma.

La serata è aperta alla partecipazione dell’intera cittadinanza.

Se esiste un perdono racconta la storia dimenticata dello Schindler britannico. Un autore di grande successo in tutta Europa. Vincitore del Prix Polar 2022. La chiamano la Bambina del Sale, perché tutte le sere, quando il buio allaga la città, puoi incontrarla all'imbocco di un vicolo che vende ai passanti sacchetti in tela azzurra con dentro una manciata di sale, introvabile da tempo. Nessuno a Praga conosce il suo nome. Nessuno sa come si procura quella preziosa merce. La Bambina compare dopo il tramonto e scompare prima dell'alba, senza dare confidenza a chi incontra. Una moneta, un sacchetto. Tutto qui. È il 1938. Il furore nazista incombe sulla Cecoslovacchia e Hitler è alle soglie della città. La paura dilaga, soprattutto fra gli ebrei del Ghetto. Non c'è tempo, bisogna fuggire. Bisogna salvare i più deboli, come i bambini senza famiglia, come la Bambina del Sale. Un'impresa impossibile. Eppure c'è un uomo che ci crede, un inglese di origini ebraiche, Nicholas Winton, che tenta il miracolo: allestire treni diretti nel Regno Unito per mettere in salvo quanti più bambini possibile. Tra mille ostacoli logistici e politici, e con l'aiuto della giovane Petra che lo guida in una città a lui sconosciuta e colma di fascino, Winton sta per riuscire nel suo eroico intento. Ma la Bambina del Sale sembra non voglia farsi salvare. Perché quello sguardo sfuggente? Quale segreto nasconde? In questo romanzo, che racconta la vicenda vera e dimenticata di sir Nicholas Winton, tornata alla luce grazie a un commovente video della BBC dove l'uomo ottantenne incontra a sorpresa i “suoi” bambini ormai adulti, Fabiano Massimi ci accompagna in un viaggio fra storia e finzione, rischiarando una delle pagine più oscure del nostro passato con la luce della speranza.

Per quel che riguarda Fabiano Massimi, è nato a Modena nel 1977. Laureato in Filosofia tra Bologna e Manchester, dopo aver lavorato come traduttore e consulente per alcune fra le maggiori case editrici italiane, oggi dirige le biblioteche di Formigine e insegna scrittura creativa nel programma universitario della Scuola Holden. Per Longanesi ha pubblicato L’angelo di Monaco (2020) e I demoni di Berlino (2021), due thriller storici tradotti in numerose lingue che gli sono valsi tra l’altro il premio Asti d’Appello in Italia e il Prix Polar in Francia.