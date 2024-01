Oria, il comune è vincitore del bando regionale 'Avviso F' per area fitness outdoor

ORIA (BR) - Il Comune di Oria ha recentemente ottenuto un importante successo, classificandosi al primo posto nell'Avviso F della Regione Puglia. Questo traguardo permetterà di allestire una zona fitness outdoor libera e gratuita nella Villa Comunale, rendendo la pratica sportiva più accessibile a tutti i cittadini. - Il Comune di Oria ha recentemente ottenuto un importante successo, classificandosi al primo posto nell'Avviso F della Regione Puglia. Questo traguardo permetterà di allestire una zona fitness outdoor libera e gratuita nella Villa Comunale, rendendo la pratica sportiva più accessibile a tutti i cittadini.





Il progetto prevede l'installazione di attrezzi fitness da esterno all'avanguardia, aperti a tutti i cittadini in maniera completamente gratuita. Questa iniziativa si inserisce nel quadro più ampio dell'impegno dell'Amministrazione Comunale per promuovere uno stile di vita sano e attivo, e per rendere Oria una città sempre più inclusiva e attenta al benessere dei propri abitanti.

Questa vittoria non solo testimonia la capacità dell'Amministrazione di intercettare l'ennesimo finanziamento rilevante in pochi mesi di attività, ma sottolinea anche l'impegno costante nel promuovere la diffusione della pratica sportiva in forme innovative e accessibili. In particolare, l'inclusione è stata una priorità chiave nella progettazione dell'area, con attrezzature adatte anche a persone con disabilità motoria.