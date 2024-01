Oria, mercoledì 31 gennaio interessante incontro nel ricordo di Andrea Santorsola

ORIA (BR) - SING e liceo uniti per i giovani. Si terrà mercoledì 31 gennaio alle ore 10.00, giorno in cui si festeggia il Santo dei giovani, Don Bosco, l’incontro dal titolo "dono=essere" per sensibilizzare sulle tematiche legate alla donazione degli organi. - SING e liceo uniti per i giovani. Si terrà mercoledì 31 gennaio alle ore 10.00, giorno in cui si festeggia il Santo dei giovani, Don Bosco, l’incontro dal titolo "dono=essere" per sensibilizzare sulle tematiche legate alla donazione degli organi.





"Abbiamo desiderato tantissimo questo incontro – commenta il Presidente del SING Federica Caniglia – e non smetteremo mai di ringraziare il Liceo Scientifico oritano, la sua Dirigente e la coordinatrice Prof.ssa Ignazi per la disponibilità. Dieci mesi addietro abbiamo perso il nostro vicepresidente, Andrea Santorsola, Andrea oggi vive in molte persone ed i suoi occhi continuano a meravigliarsi per le bellezze del mondo". All’incontro prenderanno parte il dott. Giuseppe Maggiulli, presidente dell’AIDO di Francavilla F.na, la dott.ssa Lucia Argentiero, coordinatrice del Centro Trapianti per le Asl di Brindisi, Taranto e Lecce ed il dott. Massimo Di Tullio, Responsabile della gestione dei trapianti per l’asl di Brindisi.

I Saluti sono affidati alla Dirigente del Liceo Scientifico "Lilla" di Oria, prof.ssa Giovanna Carla Spagnolo, al vicepresidente nazionale del Movimento per l’Infanzia, dott. Roberto Schifone, ed alla Presidente del S.I.N.G., Federica Caniglia. L’evento, inserito nel cartellone della ventisettesima edizione della Festa di San Giovanni Bosco, gode del patrocinio della Regione Puglia e del Movimento per l’Infanzia.





