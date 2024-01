Oria, riapre il centro dialisi con dieci postazioni di rene artificiale per i pazienti



ORIA (BR) - Novità nella città di Oria: riapre lunedì 15 gennaio il centro dialisi. Chiuso da marzo 2023 per lavori di ristrutturazione e messa a norma, il centro dispone di 10 postazioni di rene artificiale che accoglieranno altrettanti pazienti il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio.





"Chi dializzava a Oria fino a marzo scorso - spiega il direttore della Struttura complessa di Nefrologia della Asl Brindisi, Luigi Vernaglione - tornerà quindi nel centro di riferimento qualora ne persista l’indicazione. Durante la sospensione del servizio, comunque, l'attività di dialisi svolta a Oria è stata garantita nell'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Come in passato, il trasporto dei pazienti al centro avverrà con automedica o con le ambulanze delle associazioni di volontariato presenti sul territorio oppure con mezzo proprio, con o senza accompagnatore, per i pazienti autosufficienti".

In questi mesi nel centro dialisi di Oria, oltre ai lavori edili, è stato realizzato un intervento di efficientamento energetico e qualitativo dell'impianto di produzione di acqua ultrapura per la dialisi, aumentando così la qualità del trattamento per i pazienti.