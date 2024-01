Romix, mercoledì 17 gennaio uscirà il primo album di inediti dal titolo 'Mondi paralleli'

BRINDISI - Novità nel panorama musicale locale e nazionale: mercoledì 17 gennaio 2024 uscirà il primo album di inediti di Romix dal titolo "Mondi paralleli" edito da One Recording Studio. - Novità nel panorama musicale locale e nazionale: mercoledì 17 gennaio 2024 uscirà il primo album di inediti di Romix dal titolo "Mondi paralleli" edito da One Recording Studio.





"L'idea di questo primo album nasce nel 2019. Dopo un concerto io e il mio amico Amedeo Viscosi abbiamo deciso di provare a realizzare un bel progetto" ha dichiarato lo stesso Andrea 'Romix' Romanelli "Abbiamo iniziato a fare qualche prova. In seguito è arrivato il Covid, ma neanche quello ci ha fermato. Amedeo scriveva la musica e mi inviava il tutto tramite WhatsApp e io scrivevo i testi da casa. Poi, nel 2021, terminata la pandemia, abbiamo iniziato a provare in studio e realizzare quelle canzoni che poi sono diventate il disco".

Questa la tracklist dell'album "Mondi paralleli" di Romix: 1) Un giorno di sole; 2) Catene; 3) Nei tuoi sogni; 4) Bugiardo; 5) Poesie mai lette; 6) Come le sirene; 7) Un ritornello non c'è. Le tracce di questo nuovo album usciranno a febbraio su Spotify.

Per quel che riguarda Andrea 'Romix' Romanelli, nasce a Brindisi il 12 aprile 1988 esattamente a mezzanotte. Fin da piccolo ha sempre avuto la passione per la musica e, soprattutto, per la batteria. Durante la sua vita artistica, inizia a collaborare con piccole band della provincia di Brindisi e solo nel 2016 inizia a scrivere canzoni, pubblicando il suo primo inedito dal titolo "Sei un guerriero". Da allora non si è più fermato pubblicando negli anni diverse canzoni, fino ad arrivare al suo primo album di inediti.

