Oscar Pistorius in libertà vigilata dopo 9 anni di carcere

Oscar Pistorius è ufficialmente in libertà vigilata, secondo quanto dichiarato dal Ministero della Giustizia del Sudafrica. L'ex campione paralimpico è stato rilasciato dalla prigione di Atteridgeville dopo aver scontato quasi 9 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata, Reeva Steenkamp. Attualmente, Pistorius si trova nella lussuosa villa dello zio Arnold Pistorius a Waterkloof, ricco quartiere di Pretoria. Il rilascio ha suscitato reazioni contrastanti, con la madre di Reeva Steenkamp che dichiara di star scontando "l'ergastolo" nel suo dolore. Pistorius è soggetto a condizioni rigorose durante la libertà vigilata, tra cui il divieto di consumare alcolici e rilasciare interviste ai media. La sua vita sarà monitorata fino alla data di scadenza della pena nel 2029, con obblighi specifici per garantire la sicurezza e la reintegrazione del detenuto nella società.