Poggiardo, nasce 'Craft Beer Masterclass' per conoscere la birra artigianale

POGGIARDO (LE) - Presente in numerosissime tipologie di locali, dal Bar dello Sport al ristorante stellato passando dalla pizzeria gourmet sino alle gastronomie d'asporto, la birra accompagna la vita quotidiana di numerosi consumatori. Spesso però la birra artigianale crea sensazioni di spaesamento e confusione. Diventa allora fondamentale la guida di ristoratori e personale di sala che con competenza possono accompagnare il cliente nella scelta giusta in modo da esaltare le preparazioni proposte ed il proprio menù.





Da queste considerazioni nasce "Craft Beer Masterclass". Birra artigianale: conoscerla, gestirla, raccontarla, proporla. Un’occasione di formazione destinata agli operatori della ristorazione ma anche ai semplici curiosi che vogliono saperne di più.

Una masterclass, in quattro appuntamenti, organizzata dal Birrificio Artigianale MOI Beer in collaborazione con Sulle vie della Birra, progetto che dal 2019 promuove la cultura della birra artigianale attraverso inediti itinerari, inusuali percorsi e coinvolgenti esperienze.

Sede del corso è Chiosco Malù Pinsa Romana, Braceria, Hamburgheria, in via Montinaro, 3 a Poggiardo (LE).

Quattro gli appuntamenti previsti. Un appuntamento a settimana. Due ore la durata di ogni lezione, dalle 16 alle 18.

Il percorso prende il via martedì 23 gennaio con "Conoscerla" un focus sulla definizione di birra artigianale, sulle differenze tra artigianale e industriale e sui tanti miti da sfatare.

Nel secondo appuntamento "Gestirla" di martedì 30 gennaio si approfondiranno tematiche legate al servizio, alla conservazione e alla gestione della cantina.

Il terzo appuntamento "Raccontarla" previsto per martedì 6 febbraio vedrà protagonisti i differenti stili birrari in riferimento alle principali richieste del mercato e alla produzione.

Ultimo appuntamento martedì 16 febbraio "Proporla" nel quale si approfondiranno le tecniche di abbinamento birra-cibo, le modalità di presentazione del prodotto artigiane e lo storytelling della birra.

"È importante far crescere la consapevolezza rispetto al prodotto birra artigianale nei gestori di locali in modo che sappiano proporla in maniera corretta ai consumatori, anche a coloro i quali si approcciano per le prime volte a questo vasto mondo che può apparire disorientante. L’idea della Masterclass nasce dalla voglia di fare cultura della birra artigianale, dalla voglia di sottolineare la versatilità di questa bevanda. Scopo ultimo del corso è quello di dialogare con gli operatori della ristorazione affinché diventino sempre più consapevoli delle potenzialità dei prodotti che scelgono di vendere" afferma Mattia Sansò, titolare del Birrificio MOI Beer.

Le lezioni sono curate e condotte da Aristodemo Pellegrino, ideatore del progetto Sulle vie della Birra, referente regionale Unionbirrai Beer Taster (UBT) per Puglia e Basilicata, beer writer, relatore Unionbirrai Academy, docente e giudice Unionbirrai, collaboratore alla Guida alle Birre d’Italia Slow Food, divulgatore di cultura birraria.





Dove: Chiosco Malù Pinsa Romana, Braceria, Hamburgheria, in via Montinaro n. 3, Poggiardo (LE)

Quando: 23,30 gennaio; 6,13 febbraio

Durata delle lezioni: 2 ore per ogni appuntamento, dalle 16 alle 18

Per info: 3295459310