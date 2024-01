'Un Raggio di novità da Bari per il futuro dell’umanità': importante evento scientifico a La Madonnina Life & Care

BARI - Venerdì 26 gennaio 2024 dalle ore 17.00 presso La Madonnina Life & Care (Viale L. Pasteur, 18 – Bari) si terrà l’importante evento di approfondimento scientifico “Un Raggio di novità da Bari per il futuro dell’umanità” ideato e organizzato dall’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus sezione di Bari di intesa con La Madonnina Life & Care. L’incontro, data la sua valenza, è stato patrocinato dal Comune di Bari e dall’ Università degli studi di Bari Aldo Moro e da molte Associazioni culturali, sociali e scientifiche operanti sul territorio.L’incontro prevede i saluti di benvenuto del Dr. Alberto Nerini, presidente de La Madonnina Life & Care e di Grazia Andidero, responsabile sez. Bari Associazione Crocerossine d’Italia Onlus e l’intervento del sindaco di Bari ing. Antonio Decaro e del Magnifico Rettore dell’Università di Bari Prof. Stefano Bronzini. A seguire verrà presentato al pubblico un innovativo metodo di trattamento delle patologie oncologiche da parte del noto fisico barese dr. Gabriele Maria Grittani, del Centro di ricerca ELI Beamlines Praga in dialogo con il Dr. Antonio Colamaria, Direttore U.O. di Neurochirurgia, Azienda Ospedaliera Universitaria Foggia e la Dr.ssa Angela Gernone, Dirigente medico U.O. Oncologia Medica Universitaria Policlinico Bari.Riflessioni conclusive di Santa Fizzarotti Selvaggi, V. Presidente Nazionale Associazione Crocerossine d’Italia Onlus (Specialista in psicologia clinica e Counselling psicodinamico). Conduce l’evento il Dr. Daniele Amoruso, giornalista scientifico. Ingresso libero.