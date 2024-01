Premio per la scuola: via alla XI edizione di 'Inventiamo una banconota'

ROMA - La Banca d’Italia e il Ministero dell’Istruzione e del Merito organizzano anche quest’anno il Premio “Inventiamo una banconota”, giunto all’undicesima edizione.Il Premio si inquadra nelle iniziative che la Banca d’Italia porta avanti nel campo dell’Educazione Finanziaria in collaborazione con il mondo della scuola e punta a coinvolgere studentesse, studenti e insegnanti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado in un progetto interdisciplinare finalizzato alla realizzazione di un bozzetto di una banconota "immaginaria". Il tema proposto per l'anno scolastico 2023-2024 è "Misurare la realtà".Il Regolamento del Premio e il materiale informativo sono disponibili al sito https://premioscuola.bancaditalia.it/ . Le scuole avranno tempo fino al 30 gennaio 2024 per iscriversi all’iniziativa e fino al 27 febbraio 2024 per presentare i bozzetti.