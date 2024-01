Giovanni XXIII, Amati: 'Scorporiamolo subito dal Policlinico nelle more della decisione ministeriale'

BARI - “È una buona notizia l’unità d’intenti, tra Ministero della Salute e Regione Puglia, sullo scorporo dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII dal Policlinico di Bari. Ma, nel tempo necessario per il perfezionamento del procedimento ministeriale d’autorizzazione a un’Azienda autonoma o IRCCS, c’è la necessità d’impostare il raggiungimento generalizzato degli obiettivi d’eccellenza, sinora impedito proprio a causa dell’ibrido gestionale. Perciò, auspico l’immediato scorporo del Giovanni XXIII dal Policlinico di Bari, per sottoporlo alla gestione provvisoria di un’altra ASL pugliese, così come abbiamo proposto nella legge Omnibus 2024 e sino alla determinazione finale del Ministero”. Così in una nota il consigliere e commissario regionale di Azione Fabiano Amati.