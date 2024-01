Puglia, frenata del credito alle imprese: a Bari la piccola industria avvia un sevizio grautuito di consulenza per le pmi

BARI - Ascoltare le esigenze finanziarie delle PMI, analizzare la situazione aziendale e individuare la soluzione finanziaria e l’interlocutore giusto. Questo è ciò che farà lo sportello gratuito del progetto GoPMI, presentato e avviato oggi 23 gennaio, per iniziativa della Piccola Industria di Confindustria Bari e BAT con la collaborazione di Allianz Trade e Allianz Bank e con il patrocinio di ANDAF, AITI Associazione Italiana Tesorieri d'Impresa e Federmanager.“Siamo partiti da un allarme lanciato dalle piccole imprese associate: il problema di non avere spesso le competenze finanziare per riuscire diversificare le fonti di finanziamento al di là del credito bancario. Molto importante è saper individuare lo strumento più adatto ai propri progetti aziendali, orientandosi fra molti fornitori di servizi. “– ha detto il presidente della Piccola Industria di Bari e BAT Francesco Berardi.“Per rispondere a questo grido d’allarme – ha aggiunto Berardi - abbiamo creato il progetto GoPMI, con il quale offriamo un servizio nuovo, gratuito, che consente alle aziende di raccontarci la loro storia, la loro attività, per poi ricevere un’analisi finanziaria, anch’essa gratuita, eseguita tramite la piattaforma Bancopass, per giungere, infine, ad individuare uno stakeholder di livello nazionale o locale che possa aiutare le PMI a risolvere i loro problemi.”L’andamento del credito bancario alle imprese infatti è in via di peggioramento: nel primo semestre del 2023 la Banca d’Italia ha registrato in Puglia un calo della domanda di prestiti da parte delle aziende, legata sia all’aumento sensibile dei tassi d’interesse, sia a un generale rallentamento economico. Ad agosto scorso l’andamento del credito alle imprese ha visto in Puglia una sostanziale stagnazione (-0,3 per cento su base annua): segno che le imprese pugliesi stanno rinviando i loro progetti di investimento. Le cose non miglioreranno nell’immediato: in questi primi mesi del 2024 mesi si prevede un ulteriore calo della domanda di prestiti da parte delle imprese.Data la situazione il Comitato Piccola Industria di Bari BAT ha ideato e avviato il progetto di assistenza finanziaria GoPMI, che si rivolge alle PMI per sostenerle gratuitamente nella ricerca di soluzioni finanziarie alternative al tradizionale credito bancario. Minibond Basketbond, venture capital, le soluzioni esistenti sono molteplici e sono offerte da banche e da altri soggetti finanziari.Molti dei più importanti di questi soggetti finanziari nazionali e locali sono intervenuti alla presentazione di oggi a Bari, come Allianz Bank, Allianz Trade, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, BDM Banca spa Gruppo MCC, FIDIT, Banca Finint spa, Frigiolini & Partners Merchant - Fundera, Azimut Direct, IBAN, CDP Venture Capital, Puglia Sviluppo, AIFI, Borsa Italiana, Invitalia, Integrae SIM.In apertura della presentazione del pogetto GoPMI i saluti istituzionali sono stati affidati al presidente di Confindustria Bari BAT Sergio Fontana e ai vicepresidenti della Piccola Industria nazionale Teresa Caradonna e Pasquale Lampugnale, seguiti da Vincenzo Silvano presidente Sezione Puglia e Basilicata ANDAF, Giovanni Ceci Responsabile Delegazione Sud AITI e Giuseppe Anzelmo presidente Delegazione Bari BAT Federmanager. Sergio Magarelli direttore della sede di Bari della Banca d’Italia, ha illustrato l’andamento del credito in Puglia.