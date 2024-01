Putignano teatro: 9 gennaio Le Bal con Giancarlo Farese e Sara Valerio

PUTIGNANO - A Putignano il 9 gennaio si torna a teatro per la stagione teatrale 2023-2024 organizzata dal Comune di Putignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.Sul palco Giancarlo Fares e Sara Valerio in “Le Bal”. L’Italia balla dal 1940 al 2001, spettacolo tratto da un’idea originale di Jean-Claude Penchenat con dieci attori e coreografie di Ilaria Amaldi.Tutto si svolge in una balera, luogo di incontro di uomini e donne agèe: un caleidoscopio di accadimenti che accompagna il pubblico in un appassionante viaggio nel tempo scandito dalla musica che si fa drammaturgia. Le coppie ballano e in un crescendo si spogliano dei loro abiti grigi per tornare magicamente al 1940. E da questo momento è la storia a farla da padrona e la musica ne scandisce l'evolversi. Ballando dall’ alba al tramonto, dalla guerra alla pace, dal pianto al riso, dal dolore all’ amore.Di giorno, di notte, in discoteca, al mare e per strada, di giorno, di notte, da soli o in coppia. Sessant’ anni della storia d’Italia, a volte fantastica a volte tragica, si rincorrono sul palcoscenico.