Regione Puglia: da Apulia Film Commission 5 mln per le Pmi del settore cinematografico pugliese

BARI - L’imponente lavoro messo in campo in questo anni dalla regione Puglia, per le politiche culturali, continua. In questi ultimi vent'anni la nostra regione è stata protagonista , prima con le Giunte Vendola e poi con quelle di Emiliano, con politiche attive e sociali sostenute con adeguate risorse, per fare della Puglia, un laboratorio artistico, valorizzando la bellezza e la varietà della Puglia dal punto di vista del patrimonio storico, artistico e paesaggistico in cui rientrano a pieno titolo tutti gli aspetti relativi al rapporto tra attrattori culturali e paesaggistici e opere cinematografiche. Lo rende noto Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.Per continuare a lavorare seguendo questo filone, la regione Puglia avvia “Apulia Film Fund 2024” un Avviso del Settore cinematografico, con risorse pari a 5 milioni di euro a valere su Azione 1.9 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, finalizzato a sostenere la fase di produzione di opere o serie di opere audiovisive.Le tipologie di progetti agevolabili sono le opere audiovisive afferenti alle categorie sotto indicate, realizzate in tutto o in parte in Puglia, ovvero:*categoria A:* lungometraggi di finzione con una durata minima di 52 minuti, a principale sfruttamento cinematografico;*categoria B* : opere di finzione singole e seriali televisive e web con una durata complessiva minima di 90 minuti, destinate principalmente alla trasmissione televisiva, anche SVOD;*categoria C:* documentari creativi con una durata minima di 52 minuti, a principale sfruttamento cinematografico; documentari creativi, in una o più parti, non principalmente destinati allo sfruttamento cinematografico;*categoria D:* lungometraggi di animazione con una durata minima di 52 minuti; opere seriali di animazione con una durata minima di 24 minuti;*categoria E:* cortometraggi di finzione con una durata inferiore ai 52 minuti; cortometraggi musicali (videoclip); cortometraggi di animazione con una durata minima di 5 minuti.Come Regione Puglia intendiamo sostenere le imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva italiane ed europee che producono in Puglia, al fine di valorizzare le location territoriali, le competenze dei lavoratori e dei fornitori dell’industria cinematografica pugliese.L’importo cui verranno sostenuto i progetti delle categorie sopra elencate, saranno così ripartiti :.-Categoria A: minimo 80.000 euro – massimo 320.000 euro -Categoria B: minimo 250.000 euro – massimo 450.000 euro -Categoria C: minimo 40.000 euro – massimo 120.000 euro -Categoria D: minimo 300.000 euro – massimo 500.000 euro -Categoria E: minimo 10.000 euro – massimo 40.000 euro.Si possono inoltrare le domande dalle ore 09.00 del 29/01/2024 alle ore 12.00 del 28/02/2024Sono considerate ammissibili a finanziamento, nei limiti della dotazione finanziaria dell’Avviso, le domande che in sede di valutazione tecnica raggiungono un punteggio complessivo non inferiore a 60 su 100 punti totali. In caso di punteggio complessivo ex aequo conseguito da più proposte, sarà data prevalenza alla proposta progettuale presentata prima in ordine cronologico, in termini di data e ora di ricezione da parte della Fondazione Apulia Film Commission.Per informazioni contattare: Responsabile del procedimento - Cristina PiscitelliMail - apuliafilmfund@apuliafilmcommission.itPec - funding@pec.apuliafilmcommission.itPer approfondimenti: https://www.apuliafilmcommission.it/fondi/apulia-film-fund/