Roma-Verona 2-1: debutto ok per Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa

- Battendo l'Hellas Verona 2-1 nell'anticipo della ventunesima giornata, giocato all'Olimpico alle ore 18 di sabato 20 gennaio 2024, la Roma ha risposto positivamente ai dettami tecnici e tattici del suo nuovo allenatore Daniele De Rossi. L'ex bandiera giallorossa, chiamata in settimana a sostituire l'esonerato Mourinho, ha dovuto però soffrire nel secondo tempo per l'intraprendenza degli scaligeri, testimoniata dal gol del definitivo 2-1 siglato al 76' da Folorunsho. L'ex centrocampista del Bari, alla sua seconda rete in gialloblu nella Serie 2023-2024, ha risposto alle reti di Lukaku e Pellegrini, rispettivamente realizzate al 19' e al 25' del primo tempo.