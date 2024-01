Vittoria in rimonta del Milan ad Udine, partita sospesa per cori razzisti

Ac Milan fb

UDINE - Il Milan completa un'incredibile rimonta e supera l'Udinese in una partita che sarà ricordata per gli episodi di razzismo indirizzati a Maignan dalla curva friulana. Nonostante le note negative, la squadra rossonera sigla il quarto successo consecutivo in campionato, consolidando ulteriormente la sua posizione al terzo posto.La partita è stata caratterizzata da momenti di tensione, culminati nella sospensione del match per cinque minuti nel primo tempo a causa dei cori e degli ululati razzisti rivolti a Maignan. Il portiere lascia il campo dirigendosi verso gli spogliatoi, seguito dalla squadra e dal tecnico Pioli. Una triste parentesi che ha evidenziato il persistere di comportamenti inaccettabili negli stadi di calcio.Dal punto di vista del gioco, il Milan ha offerto un primo tempo di buon livello, ma ha mostrato una netta flessione nella ripresa, caratterizzata da errori tecnici. Tuttavia, la squadra è riuscita a invertire la situazione nei minuti finali, con i gol di Jovic all'83' e Okafor al 93', sancendo così la vittoria. Questo scenario si è ripetuto in questa stagione, con i rossoneri che riescono a sfruttare i cambi tattici di Pioli per chiudere la partita con un colpo di coda.Il terzo posto in classifica, già saldo, viene ulteriormente fortificato da questa vittoria, dimostrando la resilienza e la determinazione della squadra milanese nonostante le avversità incontrate sul campo.