Serie B, Bari-Ternana con uno sguardo a Catanzaro-Lecco

Obiettivo opposto per il Lecco, che dovrà fare risultato per allontanarsi dalla zona playout. I lombardi di Patron Di Nunno, in caso di successo esterno, aggancerebbero temporaneamente il Bari all'undicesimo posto con 23 punti. Un epilogo che i biancorossi di Pasquale Marino dovranno scongiurare a partire dalle ore 14 di sabato 13 gennaio quando al San Nicola, per la prima partita del 2024 all'Astronave, arriverà la Ternana.





I rossoverdi, distanti di 5 lunghezze dal Bari per gli attuali 18 punti in graduatoria dei galletti, punteranno a proseguire la serie positiva di risultati che sta segnando il nuovo corso tecnico con la guida di Roberto Breda.

Sarà Catanzaro-Lecco la gara che riaprirà i battenti della Serie B dopo la sosta invernale. Alle 20.30 di venerdì 12 gennaio 2024, fra le mura amiche del Ceravolo, i giallorossi di Vincenzo Vivarini punteranno alla vittoria sulla matricola lombarda per agganciare il Cittadella, fermo al quarto posto con 33 punti e ad inserirsi a pieno titolo nella corsa playoff.