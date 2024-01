Serie C, il Taranto pareggia 1-1 con il Picerno allo Iacovone

Quarto pareggio in questo campionato per la squadra di Ezio Capuano che è al quarto posto in classifica con 37 punti insieme all’ Avellino. Quarto pareggio esterno del Picerno, secondo con 38 punti con la Casertana.

Secondo pareggio interno del Taranto. Gli jonici impattano 1-1 con il Picerno allo “Iacovone” nella ventunesima giornata, la seconda di ritorno del girone C di Serie C. Nel secondo tempo al 14’ i rossoblu pugliesi passano in vantaggio con Romano e al 24’ i lucani pareggiano per merito di Murano.