Serie B: il Bari pareggia 2-2 con l'Ascoli al Del Duca

Ssc Bari fb

Sesto pareggio esterno del Bari in questo campionato. I biancorossi impattano 2-2 con l’ Ascoli al “Del Duca” nella ventunesima giornata, la seconda di ritorno di Serie B. Nel primo tempo al 9’ il Bari passa in vantaggio con Sibilli e raddoppia al 20’ per merito di Edjouma.Nel secondo tempo al 27’ Mendes dell’ Ascoli accorcia le distanze e al 34’ realizza la rete del pareggio dei marchigiani. Settimo gol per l’ attaccante dei galletti Sibilli. Primo gol per il centrocampista dei biancorossi Edjouma.Nella squadra di Pasquale Marino debutta il neo acquisto Puscas, subentrato al 15’ del secondo tempo a Kallon. Il Bari è al decimo posto in classifica con 27 punti.