Serie A, Empoli-Monza 3-0: esordio ok per Davide Nicola

La tripletta di Zurkowski, per il definitivo 3-0 al Monza nell'incontro disputato al Castellani alle 15 di domenica 21 gennaio 2024, ha battezzato con una vittoria l'esordio di Davide Nicola sulla panchina dell'Empoli. All'ex allenatore del Bari nella stagione sportiva 2014-2015, subentrato in settimana all'esonerato Aurelio Andreazzoli, è stata affidata la missione difficile ma non impossibile, per una classifica a tutt'oggi corta, di salvare l'Empoli. Essa, al termine della ventunesima giornata di Serie A, resta penultima con 16 punti.