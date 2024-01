Serie C, il Foggia perde 4-1 con il Giugliano al De Cristofaro

Nel secondo tempo al 36’ il Giugliano passa in vantaggio con Sorrentino che realizza al 41’ anche la terza rete e al 91’ Baldè segna il quarto gol dei campani. Ottava sconfitta in questo torneo dei dauni, che sono al tredicesimo posto in classifica con 25 punti insieme al Catania. Quinta vittoria interna del Giugliano, nono con 28 punti.

Sesta sconfitta esterna del Foggia, che perde 4-1 con il Giugliano al “De Cristofaro” nella ventunesima giornata, la seconda di ritorno del girone C di Serie C. Nel primo tempo all’ 8’ i dauni passano in vantaggio con Embalo e al 34’ i campani pareggiano per merito di Ciuferri.