Serie A: il Lecce sfiderà la Lazio all' Olimpico

Nella Lazio Rovella e Kamada sulle fasce, Felipe Anderson trequartista, Zaccagni e Isaksen in avanti. Arbitrerà Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. Nell’ andata i salentini vinsero 2-1 al “Via del Mare”. Nell’ ultimo precedente nella massima serie a Roma, il 12 Maggio 2023, il Lecce riuscì a pareggiare 2-2. Nel primo tempo la Lazio passò in vantaggio al 34’ con Immobile e i pugliesi pareggiarono al 45’ per merito di Oudin, mentre nel secondo tempo Oudin al 6’ portò in vantaggio il Lecce e al 94’ Milinkovic Savic realizzò la rete del pareggio dei biancocelesti.

- Il Lecce sfiderà domani alle 12,30 la Lazio all’ “Olimpico” di Roma nella ventesima giornata, la prima di ritorno di Serie A. Per i salentini sarà una partita difficile, perché i biancocelesti cercheranno la vittoria per restare in corsa per il quarto posto e i giallorossi pugliesi dovranno ottenere un risultato positivo per avvicinarsi alla salvezza. Nel Lecce l’ allenatore Roberto D’ Aversa rinuncerà a Dermaku e Sansone infortunati. Gonzalez e Kaba giocheranno come esterni, Strefezza regista, Krstovic e Almqvist in attacco.