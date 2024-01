Serie C, la Virtus Francavilla Fontana acquista Dutu dalla Fiorentina

Nella sua carriera Dutu ha disputato dal 2021 a giugno 2023, 45 gare e realizzato 4 reti nella Fiorentina Primavera. E’ molto forte di testa, è veloce sulle fasce e spesso tenta delle conclusioni da fuori area. Potrebbe debuttare nella squadra pugliese sabato 6 gennaio alle 14 con il Picerno al “Curcio” nella ventesima giornata, la prima di ritorno.

Nel girone C di Serie C la Virtus Francavilla Fontana ha acquistato il difensore italo-rumeno Eduard Dutu, 22 anni in prestito dalla Fiorentina che ha firmato fino al 30 giugno 2024. Il calciatore ha giocato da agosto a dicembre 2023 nell’ Ancona nel girone B di Serie C. Dopo la società marchigiana lo ha ridato in prestito alla Fiorentina che lo ha trasferito alla Virtus Francavilla Fontana.