Serie A, Gallo del Lecce ha giocato 15 partite

Nella scorsa stagione il calciatore ha disputato 32 partite in Serie A, due stagioni fa ha totalizzato 26 presenze in B e nel torneo precedente ha giocato 19 gare. E’ arrivato al Lecce nel 2019, svincolato dal Palermo dopo il fallimento della squadra siciliana. Il tecnico dei salentini Roberto D’ Aversa può contare su Gallo che potrebbe essere decisivo per ottenere la salvezza.

Il difensore del Lecce Antonino Gallo 23 anni, ha giocato 15 partite in questo campionato di Serie A. Ha una media in ogni gara di 84 palloni giocati, 39 passaggi effettuati ai compagni di squadra, 9 recuperi in fase difensiva, 4 dribbling e 10, 6 chilometri.